Son dakika… AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

“ACIMIZ BÜYÜK”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, Tanıtım ve Medya Bşk. Yard. değerli dostum, güzel insan sevgili Markar Eseyan aramızdan ayrıldı, acımız büyük.

* Ailesi ve sevenlerinin derin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum. İlkeli ve dürüst insan rahat uyu. Dualarımız seninle.