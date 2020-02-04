Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten Corona virüsü açıklaması

AKP Sözcüsü Çelik, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanlığı, virüse karşı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı.

* Tamamen insani temelde nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma konusunda hassasiyeti ortaya konuldu.

* Çin’den gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok.

* Batı medyasında Çin’deki normal insanların aşağılandığı yayınlar görüyoruz. Bu üzüntü vericidir. Bu gizli bir ırkçılıktır.

* Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir.