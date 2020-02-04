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Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten Corona virüsü açıklaması

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Corona virüsüyle alakalı olarak Sağlık Bakanlığı'nın virüse karşı gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

19:32 -
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Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten Corona virüsü açıklaması

AKP Sözcüsü Çelik, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanlığı, virüse karşı gereken tedbirleri aldı. Türkiye son derece önemli bir operasyona imza attı.

* Tamamen insani temelde nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma konusunda hassasiyeti ortaya konuldu.

* Çin’den gelen vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi yok.

* Batı medyasında Çin’deki normal insanların aşağılandığı yayınlar görüyoruz. Bu üzüntü vericidir. Bu gizli bir ırkçılıktır.

* Türkiye Çin ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir.

AKP Çin Ömer Çelik Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 20:06 04.02.2020
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