Son dakika… Bakan Koca coronayla ilgili güncel verileri paylaştı (25.04.2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona virüsü tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte 3 bin 845 hastanın taburcu edildiğini duyuran Bakan Koca, 2 bin 861 yeni tanı konduğunu ifade etti.

Taburcu olanların sayısının yeni hastaların sayısından 984 fazla olduğunun altını çizen Bakan Koca, şifa bulanların toplam sayısının ise 25 bini geçtiğini belirtti.

Bakan Koca, “Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart” ifadelerini kullandı.

Açıklanan güncel corona virüsü tablosuna göre, toplamda 868 bin 565 test yapıldı.

Toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 782, toplam entübe hasta sayısının da 900 olduğu belirtildi.

Tabloya göre, toplam 25 bin 582 hasta iyileşti.