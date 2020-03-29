Son dakika… Bakan Koca, son corona virüsü vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca bugünkü vaka sayısının ise bin 815 olduğunu belirtti. Paylaşılan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 9 bin 217’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 131’e yükselmiş oldu.

Paylaşılan son verilere göre Türkiye’de şu anda 568 kişi yoğum bakımda. 394 hastanın entübe olduğu belirtilirken 105 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

İLGİLİ HABER Türkiye'de ilk! Bir ilçe kendini izole etmeyi başardı