Son dakika… Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan yanıtladı

Bakan Koca ‘hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

Sokağa çıkma kısıtlaması, bildiğiniz gibi daha çok özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız bir durumdu.

Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili genel bir düşünce yok. İl bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde her zaman karar almak olabilir. Bilim Kurulunun böyle bir önerisi oldu. Gerektiğinde iller bazında, vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Bakan Koca, 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altı olanlar için şu ifadeleri kullandı:

65 yaş üstü ve 18 yaş altı gençlerimizle ilgili ise, en çok fedakarlık gösterenler onlar oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan, büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimiz ise haftada iki gün şekilde uygulanıyor.

Bilim Kurulunda gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin sorunları nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şekilde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur, bakanlar kurulunda da gündeme gelmiş, açıklanmış olur.

Bir düzenleme yapılması gündeme geldi, gelecek hafta netleşir. Büyüklerimizin ve gençlerimizin bu fedakarlığına son vermek, bizim, yani 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı.