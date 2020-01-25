Son dakika… Elazığ’da depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu! Yaralı isimleri de açıklandı…

Depremin vurduğu Elazığ ve Malatya’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 21, 1030 kişi ise yaralı. Depremde hayatını kaybeden ve yaralananlardan bazılarının kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLER

– Miraç Dişli (12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Dilek Buğdaylı (24) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARILANLAR

– Meriç Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Pınar Dişli (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Gülsüm İnce (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi/Kalay Apartmanı)

– Hatun Yamış (Elazığ/Mustafapaşa Mahallesi)

– Maviye Buğdaylı (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

– Rabia Göğdemir (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

DEPREM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDENLER

– Mehmet Çetin (42) (Adıyaman/Gerger)

– Ramazan İnce (Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu)