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Son dakika! Erdoğan Ayasofya’ya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Ayasofya'daki açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başladı.

12:11 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi

Erdoğan’ı alanda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı. Erdoğan’ın yanısıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açılışa katılıyor.

AYASOFYA PROGRAMI

Ayasofya’daki program Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile başladı.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı için Kısıklı’dan böyle hareket etti. (FOTO: İHA)

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

Cuma namazı 13.16’da kılınacak.

Ayrıntılar geliyor…

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Son güncelleme: 12:31 24.07.2020
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