Son dakika… Erdoğan corona aşısı olacak mı? Cuma namazı çıkışı açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin “Corona virüsü aşısı yaptıracak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: Aşı olmam konusunda bir sıkıntım yok. Sağlık için gerekeni yapar örnek olurum. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır.

Erdoğan, aşı konusuyla ilgili de BionTech CEO’su Uğur Şahin ile görüştüğünü belirterek “Olay sadece Çin değil. Çin’in dışında Rusya ile de görüşmeler var” dedi.

