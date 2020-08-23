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Son dakika! Giresun’da felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Giresun ve ilçelerini vuran sel felaketinden acı haber geldi. 1'i asker ve 2 kişi hayatını kaybederken Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracının dereye düşerek kaybolduğu nokta havadan görüntülendi.

09:07 -
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Giresun’da Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulundukları araçla dereye düşerek kaybolan 5 jandarma görevlisi ile bir iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin sulara kapıldığı alan havadan görüntülendi.

(FOTO: İHA)

Yoldaki kopmanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 jandarmanın dereye düştüğü yerdeki arama çalışmalarını gece yerinde inceledi.

(FOTO: İHA)

Bakan Soylu “Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km'sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı” dedi.

Soylu yaptığı ikinci açıklamada ise “Bir askerimizin ve iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” diyerek acı haberi verdi. (İHA-DHA)

asker Giresun Haber İçişleri Bakanı son dakika Süleyman Soylu
Son güncelleme: 09:23 23.08.2020
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