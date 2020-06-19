Son dakika… Güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 19 Haziran corona virüsü tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Güncel corona virüsü salgını tablosuna göre, Türkiye'de son bir gün içinde bin 214 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 185 bin 245’e yükseldi.

Düne kıyasla güncel vaka sayısında 90 azalma gözlemlendi. 23 vatandaşımızın coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 905 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 41 bin 316 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 2 milyon 863 bin 632’ye ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 494 artarak 157 bin 516’ya yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 769, entübe hasta sayısının da 310 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: İSTANBUL VE ANKARA’DA SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Sosyal medya hesabından güncel verileri duyuran Bakan Koca, salgınla ilişkin güncel gelişmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

* İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor.

* İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

DÜN 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün Türkiye’de corona virüsü salgını nedeniyle 21 can kaybının yaşandığını, bin 304 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 382 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.





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