Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 8 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 211 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 314’e yükseldi.

Bugün toplam 201 bin 219 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 593 kişiyle birlikte toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam hasta sayısı 552 bin 304 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 245 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 882 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIŞ HIZI AZALDI



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık.

* Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı.

* Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.





DÜN 203 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 203 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 420 yeni hastayla birlikte toplam 32 bin 137 vakanın tespit edildiğini ve 5 bin 17 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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