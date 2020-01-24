Son dakika haberi: Kandilli’den Elazığ depremi açıklaması

Elazığ’da 6,6 büyüklüğünde depremin olduğunu, depremin şiddetinin ise 7 olduğunu belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Bölgede tarihi depremlere baktığımızda, son 500 yılda olan depremlere baktığımızda 7,4’e kadar olan depremler var. Bölge oldukça aktif bir deprem. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bir bölge ve böyle depremler olması doğal.” dedi.

1900’lerden itibaren bölgede 5 ila 5,9 arasında çok sayıda depremin meydana geldiğini belirten Özener, “Karaktere uygun bir depremden bahsediyoruz. Tahmini 40 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Depremin artçıları 75 kilometre bir alana yayılıyorlar. Artçı sarsıntılar 30’un üzerine çıktı ve devam edecek. Bu artçıların birkaç gün, belki bir hafta süreyle devam etmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

“40 KİLOMETREKARELİK BİR HATTIN KIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bölgenin oldukça sismik olarak aktif bir bölge olduğunu hatırlatan Özener, “Bu sismik boşluğun dolması gibi nitelendirebiliriz. Bu depreme özel, yaklaşık bir derece, yani 5.6’lık artçı sarsıntılar görebiliriz. Bizim kaydettiğimiz en büyük 4,8 büyüklüğünde. Yetkili makamların uyarılarına uyarak, hasarlı binalara girmekten kaçınmakta yarar var. Elazığ’da 40 kilometrekarelik bir hattın kırıldığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bu bölgede meydana gelen depremlerin sürpriz olmadığını belirten Kandilli Müdürü Özener, “Kuzey Anadolu fayı üzerinde de sismik boşluk dediğimiz yerler var. Erzincan’ın doğusu, İstanbul depremi gibi yerlerde sismik boşluklar var. Buralarda deprem beklemek olası. Biz olur mu, olmaz mı sorusundan öte hazırlığımızı sürdürsek iyi olacak” ifadesini kullandı.

“ARTÇI DEPREMLERİN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ”

Özener’in ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğan Kalafat ise şöyle konuştu:

* Artçı depremler yaklaşık bir hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler, en büyük 5,5’e varabilen artçı depremler olabilir. Özellikle deprem kaynağına yakın yerleşim yerlerinde, köylerde ağırlık olarak görülebilir. Yapılar hasar görmüşse yıkılması, daha fazla yıkıma neden olabilir. Vatandaşların uyarılara uymasını istiyoruz. Artçılar azalarak devam edecektir, bir iki gün sıklıkla olacaktır.

* 2011 Van’ın dışında bölgede ciddi anlamda deprem yok. İstatistiksel açıdan zaten beklediğimiz bir deprem.

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