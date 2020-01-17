Son dakika: Hafta sonu yağışla geçecek… Fırtınaya dikkat!

Hafta sonu planlarını belirlemek isteyenler hava durumunu merak ediyor. Hafta sonu yurdun kuzey kesimlerinde yağmur beklenirken, iç kesimlerde kısa süreli kar yağışları görülebilir. Türkiye’nin güney doğusunda ise pazar günü sağanak yağış kendini gösterecek.

SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya’nın doğusu, Muğla’nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu’nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRACAK

Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına, Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile sabah ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

EGE

Parçal, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla’nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya’nın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KARS °C, -5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, hafif kar ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı