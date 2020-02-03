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Son dakika… Hain saldırının ardından komuta kademesi sınırda

Suriye'nin İdlib kentinde beş Mehmetçiğin ve bir sivil personelin şehit düştüğü rejim güçleri saldırısının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile komuta kademesi Suriye sınırına gitti.

Sozcu.com.tr
14:09 -
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Son dakika… Hain saldırının ardından komuta kademesi sınırda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de bölgeye takviye gönderilen güçlere yönelik rejim saldırısında şehit düşenlerinin sayısının altıya yükseldiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, meşru müdafaa kapsamında Suriye hedeflerin ateş altına alınmaya devam ettiğini de belirtti.


Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyarete katılması planlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’deki hain saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara’ya döndü.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah’ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.

 

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Son güncelleme: 14:35 03.02.2020
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