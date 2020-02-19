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Son dakika… HSK, Gezi Davası’nda beraat kararı veren mahkeme hakkında inceleme başlattı!

HSK, Gezi Davası’nda beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Can ÖZÇELİK
18:04 -
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Son dakika… HSK, Gezi Davası’nda beraat kararı veren mahkeme hakkında inceleme başlattı!

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Son güncelleme: 18:16 19.02.2020
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