Son dakika… HSK, Gezi Davası’nda beraat kararı veren mahkeme hakkında inceleme başlattı!

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERSon dakika... Gezi davasında karar: 9 sanık beraat etti! 7 sanığın dosyası ayrıldı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hsk-gezi-davasinda-beraat-karari-veren-mahkeme-hakkinda-inceleme-5634954","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hsk-gezi-davasinda-beraat-karari-veren-mahkeme-hakkinda-inceleme-5634954","pageType":"yazi","pageIdentifier":5634954,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; HSK, Gezi Davasu0131u2019nda beraat kararu0131 veren mahkeme hakku0131nda inceleme bau015flattu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5634954,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hsk-gezi-davasinda-beraat-karari-veren-mahkeme-hakkinda-inceleme-5634954/","headline":"Son dakika&#8230; HSK, Gezi Davasu0131u2019nda beraat kararu0131 veren mahkeme hakku0131nda inceleme bau015flattu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["gezi","istanbul","mahkeme","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"marar","dateCreated":1582124663,"datePublished":1582124663,"dateModified":1582125395,"info":"{"seo_news":"false"}"});