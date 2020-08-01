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Son dakika… İstanbul Maltepe’de yangın!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan askeri alanda saat 16:30 sıralarında yangın çıktı. Otluk alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alana yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kentin çok sayıda noktasından da görülen yangını söndürme çalışmasına askerler de katıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

17:05 -
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Maltepe'de bulunan askeri bölgedeki otluk alanda saat 16:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı.

FOTO: SÖZCÜ

Büyük paniğe neden olan yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri de çevrede geniş çaplı önlemler aldı. DHA-İHA

FOTO: SÖZCÜ

istanbul son dakika Sözcü yangın
Son güncelleme: 17:51 01.08.2020
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