Son dakika: İstanbul sağanakla uyandı! Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Kısa sürede artış yaşayan hava sıcaklıkları birkaç gün içinde düştü ve yağışlı, serin hava yurdu etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bayram boyunca yer yer sağanaklar etkili olacak.

SAĞANAK TÜRKİYE’NİN YARISINI ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Burdur, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Adana, Osmaniye, Hatay, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLEBİLİR

Yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.