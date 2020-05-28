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Son dakika… İstanbul’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! Yarın hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan camiler, cuma namazı ile ibadete açılıyor. İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere yarın cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:16 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul’da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! Yarın hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılıyor.

İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere yarın cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİ VE MESCİTLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma Cuma namazı Eminönü istanbul son dakika Sultanahmet
Son güncelleme: 12:48 28.05.2020
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