Son dakika… İstanbul’da metro seferleri durduruldu

Metro seferleriyle ilgili bugün yapılan düzenlemeler şöyle:

* Saat 19:00’da Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi önünde toplanacak grubun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yapacak olması sebebiyle, İl Emniyet Müdürlüğünden gelen dış yazıya istinaden, saat 11:00 itibariyle Taksim istasyonu ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Trenler istasyonu pas geçecek.

* Taksim- Kabataş Füniküler işletmesi ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Şişhane istasyonu kuzey tarafı (İstiklal ve 6.Daire giriş ve çıkışı ) ikinci bir talimata kadar yolcu giriş ve çıkışına kapalı olacak. Şişhane istasyonu güney tarafı ( Şişhane, Kasımpaşa, Refik Saydam giriş/çıkış) yolcu giriş ve çıkışına açık olacak.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İBB Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir.” dedi.