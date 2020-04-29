Son dakika… İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın!

Yangının boyutunun büyük çapta olması nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.. Gelen bilgilere göre, yangında can kaybının olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolunda yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. (İHA). . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istoc-geri-donusum-tesisinde-yangin-5783111","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istoc-geri-donusum-tesisinde-yangin-5783111","pageType":"yazi","pageIdentifier":5783111,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u0130STOu00c7 geri du00f6nu00fcu015fu00fcm tesisinde yangu0131n!"});aip('newsArticle', {"identifier":5783111,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istoc-geri-donusum-tesisinde-yangin-5783111/","headline":"Son dakika&#8230; u0130STOu00c7 geri du00f6nu00fcu015fu00fcm tesisinde yangu0131n!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["\\u0130sto\\u00e7","son dakika","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-04-29 19:38:40","datePublished":"2020-04-29 19:38:40","dateModified":"2020-04-29 20:16:31","info":"{"seo_news":"false"}"});