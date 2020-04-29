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Son dakika… İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın!

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

19:38 -
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Yangının boyutunun büyük çapta olması nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen bilgilere göre, yangında can kaybının olmadığı belirtildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolunda yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. (İHA)

İstoç son dakika yangın
Son güncelleme: 20:16 29.04.2020
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