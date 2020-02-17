Son dakika… İYİ Parti’den bir istifa daha

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ok, istifasının yeni kurulacak partilerle bir bağlantısının olmadığı vurguladı. Ok’un açıklamaları şöyle:

* İYİ Parti, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu değerlerini’ benimseyen bütün vatandaşlarımızı hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan bir milli parti olarak kurulmuştur. Yine İYİ Parti, devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürkümüzün milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir.

“SOROSÇULAR PARTİNİN EN HASSAS BİRİMİNDE”

* Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki, sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Sorosçuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmıştır! Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir.

PARTİ ZARAR GÖRMESİN DİYE AYRINTILARI PAYLAŞMIYORUM

* Yine ilk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Yine bu görüşmede artık milletvekili adayı da olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da kararlı ve net bir şekilde ifade ettim. (…) Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerel de hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum.

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İMAMOĞLU, AHMET KAYA’NIN MEZARINI ZİYARET ETTİ

* İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir.

ADI KONULMAMIŞ ORTAKLIK MEYDANA DÖKÜLDÜ



* Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra parti yönetimin görüşünü sordum. En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu. Ve özellikle de bu benim yerel seçimlerde yaşadıklarımdan dolayı kişisel tepkim olduğu gibi bir iddia ile karşı karşıya kaldım.

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* Bu durumun devam ettirilmesi hem kurucusu olduğum partime hem de şahsıma zarar vermeye başlamıştır. Geriye tek bir çıkış yolu kalmıştır. Üzücü olsa da artık ayrılık daha hayırlı olacaktır! (…) Özellikle de her biri ayrı bir değer olan çok kıymetli ve kaliteli bir TBMM Grubumuz var. Böyle seçkin bir grupla çalışmak benim için ayrıcalıktı.

NE DAVUTOĞLU’NUN NE DE BABACAN’IN…

* Başta Genel Başkanımız olmak üzere hiçbir partilimiz ile dargınlığım, kırgınlığım veya şahsi bir problemim söz konusu olamaz. Genel Başkanımızın şahsında bütün İYİ Parti ailesine başarılar diliyorum. Ve partideki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum.

* Ayrıca kamuoyunda yanlış algıların oluşmaması için altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki, ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu’nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan’ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. (…) Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum.