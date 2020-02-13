İYİ Parti Antalya milletvekili sert açıklamalar yaparak istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İYİ Parti üyeliğinden ve İYİ Parti’deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklamasında, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” açıklaması ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Vural'ın, gün içinde istifa dilekçesini partisine ulaştıracağı öğrenildi.