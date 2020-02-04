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Son dakika… Kar tatili kararı! Bir ilde daha okullar tatil edildi

Ağrı kent merkezinde ve Van genelinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

18:49 -
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Son dakika… Kar tatili kararı! Bir ilde daha okullar tatil edildi

Bugün kar tatili haberleri art arda geldi. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki okulların ve Sivas’ın Zara ilçesinde de taşımalı eğitim yapan okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklanmıştı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzincan’ın Refahiye ilçesi, Ağrı’nın Hamur ilçesinde ve Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eğitime bir gün ara verilmişti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı il merkezine bağlı köylerdeki okullar, 5 Şubat Çarşamba günü tatil edildi. Van Valiliği de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın (5 Şubat 2020) itibariyle 1 gün süreyle tatil edildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını belirtti. 

Ağrı Bingöl Çarşamba Erzincan kar tatili kar yağışı Kayseri Sivas son dakika tatil
Son güncelleme: 19:17 04.02.2020
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