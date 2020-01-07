Son dakika! Konya’da okullar tatil mi? Konya’nın birçok ilçesinde kar tatili ilan edildi!

Konya’nın bazı ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında eğitim gören öğrenciler için 7 Ocak Salı günü tatil ilan edildi.

KONYA’DA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLÇELER

Konya'nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.