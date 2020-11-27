Son dakika… Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında, bakanlık mülkiye başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘zimmet’ suçu kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekildi.

Aksoy’un, bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliği’nin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı hatırlatılarak, “Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’ünc fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Menemen Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine operasyon düzenlenmiş, 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ‘zimmet’ ve ‘irtikap’ suçlarından gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 23 şüpheliden 20'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Menemen Sulh Ceza Hakimliği’nde alınan ifadelerin ardından Menemen Belediye Başkanı Serday Aksoy ile birlikte 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.