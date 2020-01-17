Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Hakurk’ta 1 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta üs bölgesinde görevli bir askerin teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

18:42 -
Haberler Gündem
Son dakika… Hakurk’ta 1 asker şehit oldu!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Irak Kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. DHA

İLGİLİ HABERBinlerce kişi şehidini uğurladı!Binlerce kişi şehidini uğurladı!
asker Eskişehir Irak Milli Savunma Bakanlığı şehit son dakika Suriye Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 18:48 17.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more