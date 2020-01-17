Binlerce kişi şehidini uğurladı!

Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde bulunan askeri güçlerimize yol kontrolü sırasında patlayıcı yüklü araçla yapılan hain saldırı sonrası şehit olan evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı memleketi Eskişehir'de toprağa veridi.

Havayoluyla getirilen şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Türk Bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı.

BİNLERCE VATANDAŞ UĞURLADI

Binbaşı Şevket Tombul için ikindi namazı sonrası Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir AKP Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İYİ Parti Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Elbir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, şehidin babası Necdet Tombul, annesi Şehnaz Tombul, eşi Aslıhan Tombul, kız kardeşi Şefika Tombul ve erkek kardeşi Emrah Tombul, yakınları, silah arkadaşları ile binlerce vatandaş katıldı.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Aslıhan Tombul, babası Necdet Tombul, annesi Şehnaz Tombul Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktüler. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra 38 yaşındaki evli 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına kadar taşındı.

“KAHRAMANIM BENİM”

Şehidin cenazesi top arabasının üzerindeyken aile tekrar yanına gelerek tabuta sarıldı. Şehidin kız kardeşi Şefika Tombul, ağabeyine, “Kahramanım benim. Çok acı bir şey kardeşim. Çok acıymış. Kimseler dayanamaz” şeklinde seslendi.

Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin cenazesi daha sonra cenaze aracına alındı. Şehit binbaşı Tombul'un cenazesi, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

6 AYLIK OĞLUNU 1 KEZ GÖRDÜ

Aslıhan Tombul ile evli olan şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un kızı Kumsal Tombul'un 4.5 yaşında, oğlu Kıvanç Tombul'un ise daha 6 aylık olduğu öğrenildi. Şehit Tombul'un küçük oğlu Kıvanç'ı ise en son 8 günlükken gördüğü belirtildi.