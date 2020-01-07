Son dakika… Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir erteleme daha!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin açılışı sabah 06.00'ya ertelendi.

Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden İstanbul’a gelen özel bir havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 09:08’de inişte pist dışına çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00’a kadar ertelenmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00’da başlayacağı belirtilmişti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturmuştu. DHA