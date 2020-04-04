Son dakika… Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye’de corona virüsünden ölenlerin sayısı yükseldi

Türkiye’deki corona virüsü salgınına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, bugün 19 bin 664 test yapıldığını, 3 bin 13 vaka daha tespit edildiğini duyurdu.

Türkiye’de corona virüsüne bağlı olarak 76 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı toplam 501’e yükseldi. Vaka sayısı ise 23 bin 934 oldu. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 302.

Türkiye’de corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından toplam 161 bin 380 test yapıldığının belirtildiği açıklamada, yoğun bakımda toplam 1311 hasta olduğu ifade edildi.

Entübe olan hasta sayısı 909 olurken, iyileşen hasta sayısı da 786’ya yükseldi.



SAĞLIK BAKANI KOCA PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti.

* İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı.

* Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.

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