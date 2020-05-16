Son dakika… Sokağa çıkma yasağı başladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs salı günü saat 00.00’da sona erecek.

Alınan karar gereği, bugün (16 Mayıs Cumartesi) ve 17 Mayıs Pazar günü market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

YAŞLILAR VE 20 YAŞ ALTINDA OLANLAR HARİÇ OLACAK

Bu günlerde vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı iş yerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

KARARA UYMAYANLARA ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada denetimlere uymayanlara ceza kesileceği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı;

*4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.

*Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır.

*Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. DHA