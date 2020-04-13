Son dakika… Sokağa çıkma yasağı sona erdi!

İçişleri Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından bazı il ve ilçelerde vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilde 63 milyon 640 bin vatandaşın tamamına yakınının yasağa uyduğunın belirtildiği İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYARISI

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

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’20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ’ YASAĞI DEVAM EDECEK

Covid-19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

“HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Covid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız. (İHA)

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