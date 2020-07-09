Son dakika… Soylu açıkladı: Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı mahallesinde yaşanan patlama sonrası önce olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonrasında ise Sakarya Valiliği’ne geçti.

Sakarya Valiliği’nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasının çalışma izninin iptal edileceğini açıkladı.

“GEREĞİ NEYSE YERİNE GETİRİLECEK”

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* En ufak ihmal doğrultusunda gereği neyse yerine getirilecek.

* Teftiş kurulunun kararı ve tavsiyesi üzerine patlayıcı ve yanıcı madde üretimi yapan fabrikamız ilk etapta askıya alınacak sonrasında da çalışma iptalini gerçekleşecektir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da buranın imar izninin iptali gerçekleşecek.