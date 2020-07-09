Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Soylu açıkladı: Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En ufak ihmal doğrultusunda gereği neyse yerine getirilecek. Bu işletmenin çalışma izni en kısa sürede iptal edilecek" dedi.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
18:48 -
Haberler Gündem
Son dakika… Soylu açıkladı: Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı mahallesinde yaşanan patlama sonrası önce olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sonrasında ise Sakarya Valiliği’ne geçti.

Sakarya Valiliği’nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasının çalışma izninin iptal edileceğini açıkladı.

“GEREĞİ NEYSE YERİNE GETİRİLECEK”

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* En ufak ihmal doğrultusunda gereği neyse yerine getirilecek.

* Teftiş kurulunun kararı ve tavsiyesi üzerine patlayıcı ve yanıcı madde üretimi yapan fabrikamız ilk etapta askıya alınacak sonrasında da çalışma iptalini gerçekleşecektir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da buranın imar izninin iptali gerçekleşecek.

İLGİLİ HABERSakarya'daki patlamayla ilgili dikkat çeken açıklama: Patlayıcılar için hâlâ 33 yıllık yönetmelik kullanılıyor!Sakarya'daki patlamayla ilgili dikkat çeken açıklama: Patlayıcılar için hâlâ 33 yıllık yönetmelik kullanılıyor!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İçişleri Bakanı patlama Sakarya son dakika Sözcü Süleyman Soylu
Son güncelleme: 19:09 09.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more