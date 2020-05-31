Son dakika… Türkiye’de coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde yaşanan can kaybını ve tespit edilen yeni vaka sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE SEYREDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

* Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.

DÜN 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 983 vakanın tespit edildiğini ve tedavi gören bin 21 hastanın iyileştiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Koca, dün vaka sayısının yeniden binin altına düştüğü belirtmişti.

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