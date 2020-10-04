Son dakika… Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı! İşte 4 Ekim tablosu

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler paylaşıldı. Bugün 104 bin 402 test yapılırken bin 429 yeni hasta tespit edildi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 57 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam hasta sayısı 324 bin 443’e, toplam vefat sayısı da 8 bin 441’e yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre bin 182 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 285 bin 50’ye çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 475 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.4 olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 67,1

Bu haftaki yatak doluluk oranı yüzde 49.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.3 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz”