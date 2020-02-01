Son dakika… Valilik açıkladı: Sekiz okul daha yıkılıyor

İstanbul’un Silivri ilçesinde 26 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Bu depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, gözleme dayalı ön tespit çalışmaları yaptı ve buna göre bazı okullarda eğitime ara verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ileri tetkik çalışmalarının ardından ise sekiz okul binasının yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi.

İşte yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullar:

* Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

* Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

* Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

* Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

* Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu

* Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu

* Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)

* Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

Deprem sonrası hasar gören ve güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilen okullar ise şöyle:

* Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu

* Fatih İlçesi, Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu

14 okulla ilgili ileri tetkik çalışmaları devam ederken, bu okullarla ilgili işlemlerin bu ayın sonunda tamamlanacağı belirtildi. Söz konusu 14 okul ise şöyle:

* Avcılar İlçesi, Alsancak İlkokulu

* Avcılar İlçesi, Alsancak Ortaokulu

* Bahçelievler İlçesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)

* Küçükçekmece İlçesi, Nergiz Anaokulu

* Pendik İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

* Sultangazi İlçesi, İstiklal İlkokulu

* Sultangazi İlçesi İstiklal Ortaokulu

* Üsküdar İlçesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi (A Blok)

* Gaziosmanpaşa İlçesi, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

* Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A Blok)

* Güngören İlçesi, Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (B Blok)

* Güngören İlçesi, Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

* Küçükçekmece İlçesi, Gültepe İlkokulu

* Silivri İlçesi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu

