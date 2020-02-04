Son dakika… Van-Bahçesaray kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü!

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan greyderin arkasında uyarılara rağmen giden minibüsün üzerine çığ geldiğini belirterek şunları söyledi:

* 33. kilometrede tünele varmadan greyder önde çalışıyor, arkadan da minibüs gidiyor.

* Uyarı olmasına rağmen minibüs gidiyor. O ara çığ geliyor.

* Minibüste 5, 10, 11 kişi gibi değişik sayıda vatandaş olduğu söyleniliyor.

* 112 acil servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve kara yolları ekiplerimiz bölgeye ulaştı.

* Bölgede telefonlar çekmediği için net bilgi alamıyoruz.

* Bölgede tipi de var. Ben de birazdan olay yerine gideceğim.

‘EKİPLER OLAY YERİNE VARDI’

NTV’ye telefonla bağlanan Van Valisi, ekiplerin olay yerine vardığını söyledi.

Telefonların çekmediğini ifade eden Vali Bilmez, “İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtaracağımızı umuyorum” şeklinde konuştu.

“Minibüste 10-15 kişi olduğu düşünülüyor” bilgisini paylaşan Vali, minibüsün Van merkez ile Bahçesaray ilçesi arasında çalıştığını da sözlerine ekledi. İHA