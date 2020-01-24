Son dakika… YSK’nın yeni başkanı belli oldu

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi olan Muharrem Akkaya, 24 Ocak 2023’e kadar YSK Başkanı olarak görev yapacak.

Muharrem Akkaya görevi Sadi Güven’den devraldı. Akkaya, Güven’le kameralar karşına geçti. Muharrem Akkaya, kendisine yöneltilen seçim güvenliğine ilişkin soruya, “Seçim süreci başladığında kurulla birlikte ne gerekiyorsa yaparız” şeklinde yanıt verdi.

YEDİ İSİMDEN BİRİ

Muharrem Akkaya, AKP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu kabul eden isimler arasında yer alıyor. Yani, Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesine karar veren yedi isimden biriydi.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

1964 Karabük Ovacık doğumlu Muharrem Akkaya, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mesleğe memleketinde başladı.

Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli’nde savcılık yapan Akkaya, Adalet Bakanlığı’nda da bazı görevlerde bulundu.

Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı olan Akkaya, 24 Şubat 2011’de Yargıtay’a seçilen Akkaya, Eylül 2016’da YSK üyeliğine atandı.

YSK BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden oluşuyor. Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla 11 kişi seçiliyor.

Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçiyor.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kura ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılıyor. Başkan ve başkanvekilleri kuraya girmiyor.