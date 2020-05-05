Son dakika… Yurt dışında corona virüsünden ölen Türk sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüsü salgınıyla mücadelede bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı. Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

103 ÜLKEDEN 65 BİN VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

* Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.

* Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye’ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara’dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik.

* Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için bakanlığımız bünyesinde Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk.

DESTEK MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

* Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz.

350 CENAZEYİ ÜLKEMİZE GETİREBİLDİK

* Corona virüsü nedeniyle maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350’den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik.