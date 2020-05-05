Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Yurt dışında corona virüsünden ölen Türk sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan son dakika açıklaması... Çavuşoğlu, "Corona virüsü nedeniyle maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350'den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik" dedi.

Sozcu.com.tr
12:38 -
Haberler Gündem
Son dakika… Yurt dışında corona virüsünden ölen Türk sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüsü salgınıyla mücadelede bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı. Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

103 ÜLKEDEN 65 BİN VATANDAŞIMIZI TAHLİYE ETTİK

*  Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı.

* Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye’ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara’dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik.

* Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için bakanlığımız bünyesinde Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk.

DESTEK MERKEZİ 24 SAAT HİZMET VERİYOR

* Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz.

350 CENAZEYİ ÜLKEMİZE GETİREBİLDİK

* Corona virüsü nedeniyle maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vefatlarda 350’den fazla cenazeyi ülkemize getirebildik.

Corona Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu son dakika
Son güncelleme: 13:04 05.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more