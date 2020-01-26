Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu?

AFAD, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası son bilgileri paylaştı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 36’ya yükselirken, depremin ardından bin 607 vatandaş ise hastanelere başvurdu. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 21 artçı sarsıntı meydana gelirken, toplam artçı sayısının 788 olduğu kaydedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ şehir merkezinde, yıkılan 3 binadan 1’inin enkazında arama – kurtarma çalışmalarının, diğer iki binanın enkazında ise tarama faaliyetlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada,”Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 637 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor” denildi.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU? SON DEPREMLER

Türkiye’de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor.

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AFAD SON DEPREMLER

İHA