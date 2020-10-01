Sosyal medya yasasında neler var?

Büyük tartışmalara neden olan, AKP ile MHP'nin sunduğu kanun teklifi yasalaşan sosyal medya yasası yürürlüğe girdi. Yasanın içeriği şu şekilde…

SOSYAL MEDYA YASASINDA NELER VAR?

Tartışmalara ve tepkilere neden olan ancak kabul edilen sosyal medya düzenlemesine göre; Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek. 6 aylık raporu Türkçe hazırlayarak BTK’ya bildirecek. İlk rapor için Ocak 2021 olan tarih Haziran 2021’e uzatıldı.

PARA VE BANT GENİŞLİĞİ DARALTMA CEZASI VERİLECEK

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında para ve reklam yasağı verilecek. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak. Cezanın aşamalarına göre bant genişliği daraltma cezası verilecek, %90’a kadar daraltma uygulanabilecek.

-Sosyal medya platformlarına yeni tanım ve şirketlerin temsilci bulundurma zorunluluğu: Yabancı ve yerli sosyal medya platformları “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

-Kullanıcıların IP adreslerinin yanı sıra “port bilgisi” de temin edilebilecek.

-Her sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'de bir temsilcisi bulunacak. Temsilci gerçek bir kişi olursa, bu temsilci Türk vatandaşı olmak zorunda olacak.

-Kullanıcılar, mahkemeye gitmeye gerek kalmadan direkt olarak temsilciliklere kişilik hakkı ihlali ile ilgili başvuru yapabilecek:

-Sosyal ağ sağlayıcısı şirket, yapılan başvurulara 48 saat içerisinde dönüş yapmak zorunda olacak.

-48 saat içerisinde dönüş yapmayan şirketlere 5 milyon TL para cezası uygulanacak.

-Cezai yaptırım yerine getirilmezse 10 milyon TL para cezası.

-Hukuka aykırı olarak mahkeme tarafından bildirilen içerik kaldırılmaz ise ortaya çıkacak olan maddi hasarı, sosyal medya sağlayıcı şirketler üstlenecek.