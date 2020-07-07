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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti… Ve yakalandı!

Küçük kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanması sonrası Türkiye'yi ayağa kaldıran Betül A. İstanbul'da gözaltına alındı.

14:51 -
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Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında üç yaşındaki kuzeni Z.E.K’ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamıştı.

Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.’nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Betül A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Betül A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FOTO: DHA

“BEN ZEHİR İÇMEM”

Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun “ben zehir içmem” deyip geri kaçtığı Betül A.’nın ise “içersin, güzel içersin” diyerek zorladığı görülüyor. (DHA)

canlı Emniyet Gaziosmanpaşa istanbul sigara sosyal medya
Son güncelleme: 15:13 07.07.2020
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