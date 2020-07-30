Sosyal medyaya yeni düzen geldi

TBMM'de dün sabah 07.13'e kadar süren görüşmeler sonucu “Sosyal medyaya sansür” olarak tanımlanan ve internet ortamındaki yayınların düzenlenmesini öngören yasa teklifi kabul edildi.

AKP-MHP oylarıyla kabul edilen 9 maddelik teklifin görüşmesi tam 17 saat sürdü. Meclis ardından 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Tartışmalara ve tepkilere neden olan ancak kabul edilen sosyal medya düzenlemesine göre; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek. 6 aylık raporu Türkçe hazırlayarak BTK'ya bildirecek. İlk rapor için Ocak 2021 olan tarih Haziran 2021'e uzatıldı.

PARA CEZASI VERİLECEK

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında para ve reklam yasağı verilecek. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Muhalefet milletvekilleri yasaya sert eleştiri getirdiler. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yasa hakkında “Kanunun bir tane ismi var: ‘Türkiye'de sansür yasası.' Bunun ismi o. Yani bu kadar uzun meseleye hiç gerek yok…” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise ‘'Bu geçmişi temizlemedeki niyet ne? Ayakkabı kutularını unutturma niyeti. FETÖ'yle olan geçmişini aklama niyeti. 2023'te 25 milyon seçmen olacak Y ve Z kuşağı size gerekli dersi verecek” diye konuştu.