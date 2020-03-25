Sosyal mesafe kuralına uyuluyor mu?

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Sözcü muhabirleri, özellikle bankamatik ve market sırasında bu kurala pek dikkat edilmediğini gözlemledi. Pazarlar da ise bu kural neredeyse yok hükmünde. Uyarılara rağmen, bazı 65 yaş ve üstündekilerin kişilerin evden çıkmama kuralına uymadıkları da dikkatlerden kaçmadı…

BURSA

Bursa'da bazı vatandaşlar 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. 65 yaş ve üstündeki kişilerin dışarı çıkma yasağına rağmen pazar yerlerinde dolaşması da dikkatlerden kaçmadı.

KONYA

Konya'da, yetkililerin ‘corona virüsüne karşı sosyal mesafeyi koruyun' uyarılarına uymayan vatandaşlar PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Faturasını ödemek isteyen vatandaşlar PTT şubesi içerisine tek tek alınırken, 65 yaş üstü vatandaşlar ise evlerine gönderildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nde de vatandaşlar bankaların önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

EDİRNE

Edirne’de corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması çağrılarına rağmen vatandaşlar banka ve ptt şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Vatandaşlar, şubelerin güvenlik görevlileri tarafından da sık sık uyarılmasına rağmen sağlıklarını tehlikeye atmaları dikkat çekti.



AYDIN

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde vatandaşların oluşturduğu uzun bankamatik kuyruğu dikkat çekti. Ne var ki, burada da sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

Ünlü tatil beldesi Kuşadası'nda da vatandaşlar, pazarlarda sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki çarşı merkezinde bugün bankamatik ve PTT önünde kuyruğa giren ve yaşlılarında arasında olduğu büyük vatandaş topluluğunun sosyal mesafeye uymaması görenleri şaşkına çevirdi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de de sosyal mesafe kuralına bazı vatandaşların uymadığı görüldü.

ELAZIĞ

Elazığ'ın merkezindeki Gazi Caddesi'nde vatandaşlar bankamatiklerin önünde sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden uzun kuyruklar oluşturdu.

HATAY

Hatay'da da bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, banklarda yan yana oturdu.

Sosyal mesafeyi korumak için ne yapmalı?

Sosyal mesafe, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında ortaya çıkan damlacıkları bir başkasının soluması riskini azaltmak için bireyler arasında yeterli mesafeyi korunma anlamına geliyor.

Bu kapsamda alınması gereken önlemler aslında çok çeşitli. İşte dikkat etmeniz bazı kurallar;

– Yoğun kalabalıklar içinde asla yer almayın

– Paylaştığınız nesnelere dikkat edin.

– Trafiğin ve toplu taşımaların yoğun olduğu saatlerde diğer insanlara çok yaklaşmamaya çalışın

– Yoğun saatlerde market ve çamaşırhane gibi yerlerden uzak durun

– İşyerlerine, okullara, spor salonlarına ve sinemalara gitmeyin, kapalı alanda kalabalığa karışmayın

– Tokalaşmayın ve sarılıp öpmeyin.

– Mümkün olduğunca evde kalın.

Bunlar, ilk bakışta bireysel ve önemsiz tedbirler sanılabilir. Ancak virüsün yayılımını önlemede “orantısız” bir etkiye sahip olabilir ve bir salgını felakete dönüşmeden durdurabilir.