Soyer ve STK’lardan deprem yardımlarında iş birliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle depremin ardından yürütülecek yardım çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geldi.

Depremzedelere gönderilen yardımların toplanması için Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu üstleneceğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, dağıtım konusunda Bayraklı Belediyesi'nin devrede olacağını vurguladı.

Başkan Soyer, “İnsanlar büyük hassasiyetle destek olmak istiyorlar ama bu destekleri iyi koordine etmeliyiz. İzmir'de 23 ilçe belediyesinin hangi katkıları sürdürülebilir kılacaklarını öğrendik. Uzun bir süre insanlar evlerine giremeyecek ve hava soğuyor. İnsanların dışarıdaki hayatını iyileştirecek çözümler üretmemiz gerekiyor” dedi.

İHTİYAÇ LİSTESİ HAZIRLANDI

Hem çadır kentler hem de evine giremeyen insanlar için bir ihtiyaç listesi hazırladıklarını söyleyen Soyer, bu ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili ilçe belediyelerinden, sivil toplum örgütlerinden ve halktan gelen desteklerin toplanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu üstleneceğini vurguladı.

Her gün sabah 09.00'da Bayraklı Belediyesi'nden talep ve ihtiyaçlarla ilgili rapor alacaklarını da belirten Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“12.00'ye kadar bize gelen talepleri ihtiyaç listesine ekleyeceğiz. Her gün 16.00'da çalışmamızı tamamlayıp bir basın toplantısı ile yurttaşlarımızla paylaşacağız. O toplantıda o gün için ne yaptığımızı, nereden destek aldığımızı ve bundan sonra hangi ihtiyaçlar olduğunu yurttaşlarımıza aktaracağız.”

STK TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantıya Ahbap Platformu'nun kurucusu sanatçı Haluk Levent, Hayata Destek Derneği'nden Elif Türkmen Elbirler, İstanbul Gönüllüleri adına Ali Alkan, İhtiyaç Haritası'ndan Ali Ercan Özgür, Ahmet Batat ve Mehmet Sarıca, Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazık Işık, Corona Günlerinde İyilik Platformu Sözcüsü Kevser Çimenli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları katıldı.

Başkan Soyer, STK temsilcilerinin ardından İzmir'deki ekonomi meslek odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda depremzedelere yönelik yardım kampanyaları değerlendirildi. Oda başkanları depremzedelere yönelik kampanyaları destekleyeceklerini açıkladı.