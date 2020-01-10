SÖZCÜ duyurdu, Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı

FETÖ'den alınıp imam hatip yapılan İzmir Yamanlar‘daki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi, İsmailağa cemaatine bağlı Sıla Vakfı’nın toplantısına sahne oldu. Toplantıda, salondaki Atatürk posterlerinin üstü kapatıldı.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, SÖZCÜ’nün haberinden sonra Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesinin resmi tatil günlerinde özel etkinlikler için de kullanılmakta olan çok amaçlı salonunda bir sivil toplum kuruluşu tarafından özel bir program gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” (İHA)