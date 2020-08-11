SÖZCÜ gündeme getirmişti! O klimalar kaldırıldı

Şu an tıp merkezi olarak kullanılan Mimar Sinan’ın erken dönem eseri olan 500 yıllık Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi’nin medrese kısmına klima takılmasını SÖZCÜ gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, açıklama yapmış alanın İBB yetkisinde olmadığını, kötü bir uygulama yapıldığını söylemişti.

TARİHİ YAPININ BACALARINDAKİ KLİMALAR KALDIRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Tarihi yapının bacalarındaki klimaların kaldırıldığını duyuran Yerlikaya, “Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi’nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul’un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.