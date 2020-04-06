SÖZCÜ’nün haberi esnafın kesilen elektriğini açtırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf, faturasını ödeyemeyince dağıtım şirketi elektriğini kesmişti.

Restoranın kapalı olmasına rağmen fatura borcu yüzünden elektriğinin kesilmesine isyan eden Refik Keskin, restoran içerisinde 3 bin liraya yakın ürünün heba olduğunu belirtmişti.

ESNAFTAN SÖZCÜ'YE TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin Sözcü'de yer alan haberin ardından dağıtım şirketi mağdur edilen esnafın elektriğini yeniden açarak, zararını karşıladı.

Sözcü'ye teşekkür eden esnaf Refik Keskin, “Dün haberimizin Sözcü'de yer almasının ardından bugün MEDAŞ işletme sorumlusu İsa Yaldız beni ziyarete geldi. Mağduriyetten dolayı benden özür dilediler ve zararlarımı da karşıladılar. MEDAŞ'a da hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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“HABERDEN SONRA TANIMADIĞIM BİRÇOK KİŞİ ARADI”

“Haberin ardından benim gibi mağdur olan birçok kişi beni telefonla aradı” diyen Refik Keskin, “Dün haberden sonra beni tanımadığım birçok vatandaş aradı. Hatta bir çiftçimizin de elektrik borcundan dolayı saati sökülmüş. Onun da elektrik saatini tekrar takarak elektriğini açmışlar. Haberin ardından beni arayarak mağduriyeti dile getirdiğim için teşekkür ettiler. Elektriğimin açılmasından çok, aldığım dualar beni daha çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf, faturasını ödeyemeyince dağıtım şirketinin gelip elektriğini kestiğini söyledi.

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ÜÇ BİN LİRALIK ÜRÜN HEBA OLDU

Restoranın kapalı olmasına rağmen fatura borcu yüzünden elektriğinin kesilmesine isyan eden Refik Keskin, şu sözlerle yetkililere çağrıda bulunmuştu:

* 14 Mart'ta çalışanlarımı yıllık izne çıkartarak iş yerimi kapattım. İki gün sonra MEDAŞ tarafından gönderilen mesajda bin 602 lira fatura borcum olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanımız ‘elektrikleriniz kesilmeyecek’ deyince yatırmadım.

* 31 Mart'ta elektriğimin kesildiğini öğrendim. Buzlukta bulunan köfte, balık gibi malzemelerin bozulduğunu gördüm. 3 bin liralık ürünüm heba oldu.

ESKİ AKP’Lİ MİLLETVEKİLİ DOĞRULADI

Öte yandan eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de MEDAŞ’ın bazı ilçelerde vatandaşın elektriğini kestiğini doğruladı.

Külünk, “Konya’nın ilçelerinde MEDAŞ vatandaşın kapısına gidip elektrik kesme işlemi yapıyor. EPDK inanıyoruz ki sürece müdahale edecektir. Devletimiz mücadelede vatandaşımızın sıkıntılarını hafifletmek için attığı adımlara uyum sağlamalı MEDAŞ” dedi.