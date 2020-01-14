Sözcü’ye atılan FETÖ çamurunu kimse kabullenemiyor

SÖZCÜ gazetesine yönelik algı operasyonu ile başlatılan ve Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ile yazar ve çalışanlarının yargılandığı davada 27 Aralıkta 2019’da karar duruşması yapıldı. Tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü davada mahkeme SÖZCÜ gazetesi yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verildi.

Mahkemenin verdiği utanç kararlarına toplumun her kesiminden büyük tepki geldi, gelmeye de devam ediyor. Son olarak Haber Türk’te Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündemi programına konuk olan Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu ve Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur, Sözcü gazetesine FETÖ damgasının vurulmasının akıl dışı olarak yorumladı.

“FETÖ ELEBAŞI ELLERİNİ OVUŞTURUP İZLİYOR”

Ebru Baki’nin ‘Bazı isimleri de yan yana getiremiyorsunuz, getirirken çok zorlanıyorsunuz’ sözleri üzerine konuşan Prof. Dr. Mithat Baydur, “Tabi mesela Sözcü Gazetesi olayı. Bütün bir hayatını neredeyse bunlarla mücadeleye ayırmış, bunu yazdıkları ile ispatlamış, durduğu yer ve dünya görüşü olarak hiç bir alakası olmayan entelektüelleri, yazarları FETÖ yardakçısı gibi ilan edip, cezaevi tehdidi altında bırakmak kamuoyunda ‘FETÖ’yü temizleme devam ediyor mu, yoksa bu iş bir muhalifleri temizleme işine mi döndü?’ algısına dönüyor. O zaman da bu iş gerçekten sulanıyor. Bu da senelerce bize türlü sıkıntılar çektirmiş FETÖ elebaşının uzaKtan ellerini ovuşturmasına sebep oluyor. Sapla samanı ayırmak gerekir.” dedi.

“ÇIKARLARI TEHLİKEYE GİREN DRUPLAR…”

Baydur’dan sonra söz alan Prof. Dr. Kürşad Zorlu ise şunları söyledi: “Hocamın da dediği gibi, öyle bir hal aldı ki, -ve belli bir dönemde bunlar artıyor- sadece muhalif olarak bakmıyorum bir takım kişiler, gruplar kendi çıkarları, menfaatleri açısından tehlike olarak gördükleri kişi ve grupları bu potanın içine sokmak için girişimde bulunuyorlar. Bu tür şeyler tabi bu sürecin doğasına aykırı. Adalet sürecinin de kendi bağlamında doğru ve tarafsız ilerlemesini engelliyor. En çok da vatandaşlarımızı üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Sosyal yaşamda bunun etkilerini görüyoruz.”