Sözde ‘Kentsel dönüşüm’ mahkemesine şafak operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerini harekete geçiren olay bazı işadamlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir suç örgütü, özellikle kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan anlaşmazlıklarda, devreye giriyordu.

SÖZDE MAHKEME

Aralarında ayrılık yaşayan kişileri buluşturan şebeke sözde mahkeme kuruyordu. İkili arasında karar veren şebeke üyeleri, haksız gördükleri kişilere ceza kesiyordu.

Haksız olarak hükmedilen kişilere de para ödenmesini talep ediyordu. Mahkeme karşılığında kendilerine menfaat sağlayarak daire yada para aldığı iddia edilen şebekenin karara uymayanlara da ceza kestikleri öne sürüldü.

ÇETE BELİRLENDİ

Şikayetler üzerinde çalışma başlatan polis ekipleri amca çocukları olan Habip Ç. ve Hasan Ç. elebaşılığını yaptığı bir çeteye ulaştı. Şebekenin Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak da birçok kişinin mağdur edildiği iddialarına ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, daha önce, yaralama, yağma, çek-senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatma gibi bir çok suça karışan 52 şebeke üyesi daha tespit edildi.

14 SİLAH 2 BİN MERMİ

Yapılan çalışmaların arından İstanbul, Ankara, Rize, Muğla ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, haklarında yakalama kararı olan 54 şüpheliden, aralarında şebeke ele başlarının da bulunduğu 30’u gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ve yaklaşık 2 bin 200 mermi ele geçirildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.