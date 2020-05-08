Sulama sahasına zehirli ilaç kutuları atıldı

Karaman Gödet Çayı üzerine, sulama amacıyla inşa edilen Gödet Barajı Sulama Sahası'na tarımda kullanılan zehirli ilaç kutuları, pet şişe ve alkol şişeleri attı.

“HİÇBİR İLAÇ MASUM DEĞİLDİR”

Çöplerin sulama sahasına üreticiler tarafından atıldığını belirten Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Tohum ekimlerimizin ve bahçe ilaçlarımızın başladığı bu sezonda, tohum ekerken ve ilaçlama yaparken, kendimiz için ve çevremizin sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Hiçbir ilaç masum değildir. Geleceğimizi, toprağımızı ve suyumuzu kirletmeyelim” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM”

“İçme suyu ayarındaki su maalesef bu hale geldi” diyen Bayram, “Suyun bizim için çok önemli olduğu bir dönemde bunun yapılması bizi üzüyor. Bu sene sulama barajında yaklaşık 103 milyon metreküp su birikti. Şu an içme suyu ayarındaki su, maalesef bu hale getirildi. Bu atıkların doğada kaybolması çok uzun yıllar alacak” ifadelerine yer verdi.